Станция "Рижская" Большого кольца свяжет три линии Московских диаметров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Станция "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) войдет в состав одного из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов, который свяжет БКЛ, Калужско-Рижскую линию метро, МЦД-2 и перспективные маршруты МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"Станция "Рижская" Большой кольцевой линии будет связана пересадками с тремя линиями МЦД. Это пилонная станция глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. По проекту выходы из вестибюля станции будут вести на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу. Станция строится на глубине более 60 м, сейчас выполняется разработка грунта, сооружается наклонный эскалаторный тоннель", - приводятся слова руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Строительство участка БКЛ от "Нижегородской" до "Савеловской" было начато в 2015 году. Длина участка составляет 14 км. На нем расположатся семь станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща". Будет построена также соединительная ветка в депо "Нижегородское". В начале июня была завершена проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Рижская" и "Савеловская" БКЛ.