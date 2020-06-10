Собянин: Москва на данный момент использует только четверть имеющихся коронавирусных коек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лишь четвертая часть от коечного фонда в 40 тыс. единиц, развернутого для борьбы с коронавирусом, используется на сегодняшний день в Москве. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Госпитальная сеть, которую мы создали вместе с министерством здравоохранения, федеральными и частными клиниками, составляла около 40 тыс. коек. Это одна из мощнейших в мире систем. На сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть от этой системы, и ежедневно практически загрузка коечного фонда уменьшается", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Собянин напомнил, что часть федеральных клиник в столице, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, уже сегодня переводится в обычный режим работы.

Также мэр отметил, что около двух месяцев потребуется Москве для поэтапного снятия ограничений.

"Несмотря на самые позитивные маркеры, которые говорят о снижении ситуации в Москве, полностью победить распространение коронавируса невозможно, но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче", - сказал мэр.

В среду, 10 июня, в Москве был зафиксирован наименьший суточный прирост новых случаев коронавируса с 12 апреля: в столице было выявлено 1 195 случаев заражения. За все время в Москве 199 785 человек заразились коронавирусом, из них в настоящее время болеют 83 167. Всего вылечились 113 533 пациента, умерли 3 085.

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