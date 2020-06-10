За сутки москвичи предложили 496 решений развития городской инфраструктуры после пандемии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жители Москвы предложили около 500 решений по развитию городской инфраструктуры после пандемии в первый день сбора предложений. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ЦОДД прорабатывает возможность обустройства новых пешеходных переходов, пешеходных зон и перенастройки светофоров. Москвичи также могут предложить свои идеи, сделав публикацию в социальных сетях с хештегом #цоддвработу или направить на электронную почту koordinator-codd@transport.mos.ru.

"Всего за один день мы получили 496 предложений в наш телеграм-бот, в социальных сетях и на электронную почту. Больше всего предложений поступило по обустройству новых переходов. Спасибо жителям, что принимают активное участие в разработке новых решений для пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Все предложения уже начали прорабатывать", - сказал Ликсутов.

9 июня он сообщил ТАСС, что жителям Москвы предлагается принять участие в разработке новых решений для пешеходной и велосипедной инфраструктуры в постокороновирусный период. Перечень мест, где добавят пространства для пешеходов, и светофоров, где сократят время ожидания, будет сформирован на основании ежедневной аналитики. Уже в ближайшее время будут организованы 50 дополнительных пешеходных переходов в разных районах города, а на 83 регулируемых переходах уже изменен режим работы светофоров - теперь пешеходы ждут меньше времени, прежде чем перейти дорогу.

По его словам, для того, чтобы велосипедисты могли комфортно и безопасно передвигаться по городу, прорабатываются возможности развития велоинфраструктуры: обеспечение безопасного проезда по выделенным полосам для наземного городского транспорта, ввод дополнительных выделенных полос, нанесение разметки на ранее запланированных велополосах, а также проработка возможности организации велопарковок на территориях крупных бизнес-центров.