Памятник главе советской атомной промышленности Ефиму Славскому установят в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Государственному деятелю Ефиму Славскому установят памятник в 2020 году в Москве. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности Российской Федерации. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе поддержала инициативу Госкорпорации "Росатом" об установке памятника выдающему деятелю, руководителю советской атомной промышленности Ефиму Павловичу Славскому. Планируется, что памятник украсит парадный сквер по адресу: Большая Ордынка, дом 24", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Финансовое обеспечение работ по возведению памятника, включая проведение закрытого конкурса, проектирование, изготовление памятника из долговечных материалов, его установку и проведение церемонии открытия, осуществит Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП). После установки памятник планируется передать в дар Москве.

Ефим Павлович Славский (1898 - 1991) - советский государственный деятель, специалист в области цветной металлургии, руководитель советской атомной промышленности, трижды Герой Социалистического труда, один из руководителей советского атомного проекта, министр среднего машиностроения СССР, депутат Верховного Совета СССР.