МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мэр Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в Москве. Церемония прошла в Парке Победы на Поклонной горе, где находится фонтанный комплекс столицы "Годы войны".

"Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. К Москвичам вернулись Московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, одновременно с фонтанами Парка Победы были включены другие городские фонтаны. Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.

Всего в Москве работают порядка 600 фонтанов, и других аналогичных устройств, из них 349 эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 - коммерческие структуры: рестораны, торгово-развлекательные комплексы и т. д. Кроме того, 90 наиболее значимых фонтанов, имеющих архитектурно-художественную подсветку, находятся в ведении ГБУ "Гормост".

"Помимо традиционных в Москве работают плавающие фонтаны в Водоотводном канале, а также четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом, на Манежной площади.

Последние годы все большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений - на Биржевой площади, Крымской набережной и в других местах. Они особенно популярны у детей и молодежи", - уточнили в пресс-службе.