Городской психолого-педагогический центр поможет школьникам Москвы подготовиться к ЕГЭ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Масштабный проект "Будь готов" запустят в Городском психолого-педагогическом центре. В рамках мероприятия школьникам, родителям и классным руководителям помогут подготовиться к ЕГЭ, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Эффективно подготовиться к ЕГЭ школьникам поможет масштабный проект Городского психолого-педагогического центра "Будь готов!" В рамках него пройти различные тренинги и вебинары могут не только выпускники, но и родители и классные руководители", - говорится в сообщении.

В рамках проекта ученики 11 классов могут воспользоваться психологическим видеоподкастом "5 вопросов психологу", в котором весь июнь будут обсуждаться самые актуальные для выпускников школ темы.

"Также подготовлены онлайн-тренинги "Настроение - успех", на которых ребята научатся быстро снимать напряжение и концентрировать внимание на задании, освоят упражнения, улучшающие память, получат алгоритмы, позволяющие настроиться на успешное прохождение итоговой аттестации. Кроме того, продолжает свою работу онлайн-чат "МыРядом.Онлайн", где психологическую помощь и поддержку, в том числе и в период ЕГЭ, может получить любой школьник", - говорится в сообщении.

Также на сайте Городского психолого-педагогического центра и Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности подготовлена подборка печатных материалов, помогающих позитивно настроиться на сдачу экзаменов, советы и рекомендации ведущих специалистов.