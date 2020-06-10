Роспотребнадзор подготовил предписания по возобновлению деятельности столичных театров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве подготовило предписания по возобновлению деятельности столичных театров, концертных организаций и цирков без участия зрителей. Соответствующее предписание за подписью главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой имеется в распоряжении ТАСС.

С 9 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации в городе были разрешены репетиции коллективов театров, концертных организаций и цирков.

"С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, <...> довести до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах культуры (театры, театральные и концертные организации, цирки) Москвы, [что] при принятии решения о возобновлении доступа работников в здания <...> [необходимо] организовать <...> мероприятия по текущей дезинфекции", - говорится в документе.

Согласно предписанию, за 1-2 дня учреждениям необходимо организовать ПЦР-исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции не менее чем 10% работников.

Перед открытием учреждения должны провести уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Работникам на входе требуется измерять температуру, а также установить средства для обработки рук антисептиками.

Социальная дистанция

В документе указано, что в оркестре рекомендуется обеспечить социальную дистанцию между духовыми инструментами - 2 м, струнными - 1,5 м, в хоре - 2 м. На сцене артисты по возможности должны соблюдать дистанцию 1,5 м.

Гримерные места следует расположить на расстоянии 1,5 -2 м друг от друга. Гримеры обязаны проводить дезинфекцию рук до и после наложения грима актеру и использовать индивидуальные наборы грима для каждого актера.

Проветривание репетиционных помещений должно проводиться каждые два часа, а хоровых и оркестровых помещений музыкальных театров - каждые 45 минут. Документ предусматривает запрет на приемы пищи на рабочих местах. При отсутствии буфета необходимо выделить отдельное помещение для приема пищи, также не допускается организация шведского стола.

В учреждениях должен быть пятидневный запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

В предписании отмечено, что невыполнение в установленный срок требований документа влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").