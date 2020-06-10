Четверг станет последним жарким днем в Москве на этой неделе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Температура выше плюс 30 градусов ожидается в Москве в четверг, но уже в пятницу похолодает на пять-семь градусов, сообщил в среду ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в Москве ожидаем очень жаркий день - температура превысит 30-градусную отметку. Это, наверное, будет самый жаркий день недели, и такая высокая температура будет перед заметным изменением погодных условий. Дело в том, что над Скандинавией завтра уже прогнозируется центр мощного антициклона. В связи с этим уже с пятницы будет вхождение прохладных воздушных масс", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, температура к пятнице понизится на пять-семь градусов. "В пятницу 23-25 градусов тепла максимальные значения днем, и дожди интенсивные", - отметил метеоролог.