Профильная комиссия Мосгордумы 11 июня обсудит подачу депутатами деклараций за 2019 год

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Профильная комиссия столичного парламента подведет итоги представления депутатами Мосгордумы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Об этом сообщается в среду на официальном сайте столичного парламента.

"Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы, состоится в четверг, 11 июня. В повестке дня заседания комиссии - вопрос об итогах представления депутатами Московской городской думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Также планируется обсудить поступившие в адрес комиссии обращения", - говорится в публикации.

Сведения о доходах депутатов Московской городской думы за 2019 год опубликовали на официальном сайте столичного парламента 30 мая. Согласно поданным декларациям, наибольший доход у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, в 2019 году общая сумма его декларированного дохода составила более 1,95 млрд рублей. В 2018 году сумма дохода Алексея Шапошникова составляла 24,4 млн рублей. Спикер столичного парламента также указал в декларации квартиру площадью почти в 270 кв. м, машино-место, автомобиль Mercedes, а также коттедж площадью 277,7 кв. м во временном пользовании.

О ситуации

Как Шапошников пояснил ТАСС, рост его задекларированных доходов за 2019 год до более чем 1,95 млрд рублей обусловлен продажей ценных бумаг. О каких именно бумагах идет речь, он тогда не сказал. Затем он уточнил, что ценные бумаги, продажа которых позволила ему увеличить свой годовой доход в 80 раз, были акциями АО "Северянин". Сделка по продаже их 100-процентного пакета составила 1,9 млрд рублей.

Кроме того, согласно опубликованным сведениям, общая сумма декларированного годового дохода в 2019 году депутата Елены Николаевой составил 156,9 млн рублей. Депутат Андрей Медведев задекларировал 25,9 млн рублей; депутат Любовь Никитина - 24,7 млн рублей. При этом наименьший годовой декларированный доход указан у депутатов Екатерины Енгалычевой - 167,8 тыс. рублей; Виктора Максимова - 190,2 тыс. рублей; Дмитрия Локтева - 226,7 тыс. рублей.

Ранее депутат Мосгордумы Михаил Тимонов разместил в своих социальных сетях проект постановления, согласно которому 9 депутатов от трех фракций - КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко", - выступают с инициативой о выражении недоверия председателю городской думы и о его смене. По их мнению, действующий председатель не может выстроить конструктивную работу в парламенте, взаимодействие с мэрией, а также предоставил недостаточное количество документов о росте своего дохода.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного парламента, депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления. Согласно регламенту думы, после рассмотрения и принятия проекта постановления, по данному документу проводится тайное голосование. Полномочия председателя думы могут быть прекращены досрочно в результате выраженного ему недоверия большинством от установленного числа депутатов. В случае Мосгордумы седьмого созыва, если за недоверие выскажется 23 и более из 45 депутатов, то результаты тайного голосования оформляются соответствующим постановлением.