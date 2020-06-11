Центральный дом автоспорта откроется на ВДНХ для посетителей в 2021 году

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Центральный дом автоспорта (ЦДА) "SMP Racing" откроется в 2021 году на базе павильона №20 ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба ЦДА.

"Проект посвящен развитию и достижениям российского автомобильного спорта и планирует принять первых гостей уже осенью 2021 года", - говорится в сообщении.

Центральной частью обновленного павильона площадью более 12 000 кв.м станет автоспортивный музей, рассказывающий об участии российских пилотов в различных автоспортивных дисциплинах российского и мирового уровня, включая Формулу 1 и младшие формульные серии, легендарную гонку "24 часа Ле-Мана", Чемпионат мира по гонкам на выносливость и другие соревнования.

Гости ЦДА узнают о карьере известных российских пилотов, таких как Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Владимир Чагин, а также о достижениях лучших команд: SMP Racing, "КАМАЗ-мастер", Руссо-Балт, Лада, АЗЛК. Часть пространства ЦДА будет посвящена историческому наследию России в мировом автоспорте в разные эпохи.

"Все последние годы ВДНХ возрождается - становится привлекательной и современной, сохраняя при этом историческую преемственность. Преображается не только центральная часть, а территория комплекса в целом, бережно восстанавливаются павильоны, снова радуют глаз ухоженные цветники и зеленые зоны, открываются культурные, спортивные и образовательные пространства. Центр "Космонавтика и авиация", "Техноград", детский Театр сказок - вот лишь некоторые примеры. Интереснейшая экспозиция будет и в Центральном доме автоспорта, новом знаковом проекте на ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заместителя Мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Важная часть проекта - обучение детей безопасности дорожного движения, организация кружков автомобильного моделирования, робототехники и других совместно с ведущими российскими вузами и научно-исследовательскими институтами, а также проведение мастер-классов и лекций. Здесь же расположатся кинотеатр, лектории, зоны отдыха, кафе, рестораны, сувенирные магазины и студии для записи ТВ-программ.

Про павильон

Павильон №20 "Химическая промышленность" построен в 1967 году в стиле советского модернизма по проекту архитекторов Б. Виленского, А. Вершинина, инженеров И. Левитеса, Н. Булкина и других. В 1992 году отраслевая экспозиция была ликвидирована, площади стали сдавать под временные выставки и торговлю. После восстановления павильон №20 станет мультиформатным центром с современными выставочными, развлекательными и обучающими пространствами.

"Масштабная программа по возрождению ВДНХ изначально предполагала привлечение частных инвестиций. Одним из таких проектов стал Центральный дом автоспорта, реализуемый крупнейшей автоспортивной программой в России SMP Racing. На ВДНХ уже восемь десятилетий демонстрируются успехи и рекорды нашей страны. Очень важно, что лидирующие компании различных отраслей рассказывают здесь о своей истории и достижениях", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова.

По его мнению, после реализации проекта Центральный дом автоспорта станет еще одной точкой притяжения для всех гостей ВДНХ.