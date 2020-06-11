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В Москве построили футбольное поле с подогревом для спортивно-адаптивной школы

Оно находится в Северном Медведкове

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Футбольное поле с подогревом для воспитанников спортивно-адаптивной школы ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

"Объект [футбольное поле с инфраструктурой] возведен по адресу: Студеный проезд, дом 1А, строение 1-3 (СВАО, Северное Медведково) за счет городского бюджета", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

По его словам, комплекс предназначен для воспитанников спортивно-адаптивной школы Москомспорта. Застройщиком выступило казенное предприятие Москвы "Большая спортивная арена "Лужники". Футбольное поле оснащено системой дренажа и подогрева. Спортсмены смогут играть на качественном искусственном покрытии из синтетической травы. Это уменьшает риск получения травмы и позволяет проводить тренировки круглый год.

В двухэтажном административно-бытовом корпусе оборудован спортзал, тренерские, раздевалки с душевыми, административные помещения, методический кабинет, а также медицинский блок, буфет, гардероб, кладовая. Здание приспособлено для маломобильных посетителей. На прилегающей территории обустроена площадка для занятий легкой атлетикой, а также парковка и здание для хранения спецтехники.

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