Нерест начался в водоемах Кузьминского парка в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды зафиксировали начало нереста у рыб в водоемах особо охраняемой природной территории "Кузьминки-Люблино" в Москве. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Благоприятные условия в Кузьминских прудах обусловили начало икрометания рыб. Вода на мелководье прогрелась до температуры больше 12 градусов тепла, и на нерест пошел карась. Нерестится эта рыба на прогреваемых неглубоких местах водоемов, где на дне присутствует растительность, а также возле зарослей камыша и рогоза. Места нереста можно обнаружить по шевелению водной растительности, торчащим из воды спинкам карасей и громким всплескам", - говорится в сообщении.

По словам специалистов Мосприроды, выпущенные осенью 2014 года в водоемы парка белые амуры, сазаны, толстолобики, карпы и караси прекрасно прижились и адаптировались к новому дому. В ходе экологической акции по зарыблению в пруды тогда поселили почти 400 кг рыбы, предоставленной Всероссийским научно-исследовательским институтом пресноводного рыбного хозяйства.

Зарыбленный Верхний Кузьминский пруд открывает каскад прудов на этой природной территории, а Нижний Люблинский замыкает, из него вода уходит в коллектор и далее уже в реку Москва. Таким образом, очистка этих прудов внесла свою лепту и в состояние главной водной артерии столицы.