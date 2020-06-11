В Москве отменили более 12 тыс. штрафов из-за ошибок в номерах машин в цифровых пропусках

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила более 12,3 тыс. штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля во время привязки его к цифровому пропуску, сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 9 июня движение по Москве осуществляется без цифрового пропуска.

"Мы отменили уже 12 322 штрафа водителям, которые ошиблись в букве или цифре номера автомобиля, когда привязывали его к пропуску. Подчеркну, цели собрать как можно больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену такого штрафа можно отправить в электронном виде", - рассказал Ликсутов.

Автовладельцам, которые получили штраф из-за ошибки в номере, нужно подать заявление на его отмену через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня получения постановления. Подача жалобы займет пять минут, пояснил Ликсутов.