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В Москве отменили более 12 тыс. штрафов из-за ошибок в номерах машин в цифровых пропусках

Автовладельцы, получившие штраф из-за ошибки в номере, могут в течение 10 дней подать заявление на его отмену через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила более 12,3 тыс. штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля во время привязки его к цифровому пропуску, сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 9 июня движение по Москве осуществляется без цифрового пропуска.

"Мы отменили уже 12 322 штрафа водителям, которые ошиблись в букве или цифре номера автомобиля, когда привязывали его к пропуску. Подчеркну, цели собрать как можно больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену такого штрафа можно отправить в электронном виде", - рассказал Ликсутов.

Автовладельцам, которые получили штраф из-за ошибки в номере, нужно подать заявление на его отмену через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня получения постановления. Подача жалобы займет пять минут, пояснил Ликсутов.

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