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Движение по мосту через реку Незнайка в Новой Москве восстановлено

Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в результате подтопления

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по мосту через реку Незнайка в деревне Большое Покровское в Новой Москве, который пострадал от паводка, восстановили. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе префектуры ТиНАО.

"Мы полностью запустили движение по мосту. В настоящее время ведутся подготовительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия в завершающей стадии", - уточнили в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в Новой Москве 10 июня в результате подтопления обрушился автомобильный мост через реку Незнайка.

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