Эксперт: лечение плазмой в Москве получили около 600 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Переливание плазмы доноров, ранее перенесших коронавирус, провели к настоящему моменту в Москве уже порядка 600 пациентам. Об этом сообщил в четверг главный внештатный специалист трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день порядка 600 пациентов получили такие трансфузии. Результаты озвучивать не буду, поскольку это предмет непосредственно анализа прямо сейчас. В ближайшее время публикации на эту тему будут сформированы", - сказал он.

По словам эксперта, "оптимальная точка приложения" такой методики лечения - это тяжелые пациенты до начала искусственной вентиляции легких (ИВЛ)". "Раньше этого момента - сложно сказать, нет большой эффективности. Позже тоже не настолько хорошо. Вот есть некий узкий коридор, который мы поймали, когда плазма на самом деле хорошо работает", - отметил он.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, доноры получают стимулирующую выплату в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.