Профессиональный онлайн-чемпионат для школьников проведут в Москве 26 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Колледж железнодорожного и городского транспорта организует профессиональный онлайн-чемпионат для школьников, который пройдет 26 июня в Москве. В соревнованиях смогут поучаствовать ученики 7-10-х классов, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Для того чтобы стать участником чемпионата, необходимо подать онлайн-заявки. Они принимаются до 21 июня.

"Городской профессиональный онлайн-чемпионат, организатором которого выступает Колледж железнодорожного и городского транспорта, стартует 26 июня. Сами соревнования пройдут в несколько этапов", - говорится в сообщении.

В первом этапе участники чемпионата должны решить кейс заданий по четырем школьным предметам - математике, физике, химии и информатике. Второй этап состоит из практических заданий, которые ученики выполнят с помощью виртуальных тренажеров-симуляторов. Помимо этого, участников ждут ситуационные задачи.

Перед чемпионатом эксперты колледжа проведут подготовительные консультации. Эти занятия помогут школьникам изучить работу виртуальных тренажеров-симуляторов, получить новые знания и базовый профессиональный опыт по каждому из трех предлагаемых направлений.