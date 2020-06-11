В больнице № 15 им. Филатова в Москве лечатся 634 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Тысяча сто семьдесят человек проходят лечение в городской клинической больнице № 15 им. Филатова в Москве, среди них 634 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг на своей странице в соцсети Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

Больница № 15 им. Филатова наряду с инфекционной клинической больницей № 2 (ИКБ-2) и комплексом в поселении Вороновском является одним из базовых медицинских учреждений в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

"На утро 11 июня всего на лечении находятся 1 170 человек, из них с диагнозом "внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии" - 1 125. В их числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 634. В реанимации находятся 150 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 62", - написал Вечорко. Всего за сутки выписаны 166 человек, поступили 146.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 11 июня в медучреждении проходят лечение 537 человек, из них 194 пациента с коронавирусом, в их числе семеро в реанимации, четверо - на аппаратах ИВЛ. За сутки в ИКБ-2 поступили 43 человека, из них 18 - с коронавирусом. Выписаны 54 пациента, в том числе 25 вылечились от коронавирусной инфекции.

В новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", созданном для лечения заразившихся коронавирусом, на данный момент находятся 226 пациентов, всем поставлены диагнозы "пневмония" и "коронавирусная инфекция", на аппаратах ИВЛ 12 человек. "За сутки поступили 12 пациентов. Вчера выписались 16 пациентов. Вчера умерли двое мужчин в возрасте 76 и 85 лет с положительным COVID" - написал на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.