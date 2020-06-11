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Пандемия коронавируса нового типа
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Почти 3 млн ПЦР-тестирований провели в Москве

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, также проведено 600 тыс. исследований на антитела

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты провели в Москве уже 2,8 млн ПЦР-тестов на коронавирус и 600 тыс. исследований на иммунитет к инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы ежедневно наращиваем тестирование. Сейчас у нас сделано 2,8 млн тестов ПЦР и 600 тыс. исследований на антитела", - сказала Ракова.

Заммэра также заявила, что у жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей. 

"Больше месяца мы проводим исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей. Первый этап проходил с 4 мая по 21 мая. И тогда антитела обнаружились у 12% жителей. Второй этап тестирования закончен, и на сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами есть антитела G у 17,4% москвичей", - сказала Ракова.

Анастасия Ракова отметила, что исследования на коронавирус сотрудников организаций в Москве будут оплачены за счет городского бюджета. 

"С сегодняшнего дня мы начинаем реализовывать вместе с работодателями государственно-частный проект, по которому каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование осуществляется полностью за счет города", - сказала заммэра.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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