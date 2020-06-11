Все службы перевели в режим повышенной готовности в Москве из-за непогоды

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и возможного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

"Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе в течение дня ожидаются дожди, местами сильные, количество осадков до 25 мм, грозы с порывами ветра до 20 м/ сек. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

"Городским службам дано указание активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах", - сообщил заместитель мэра.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

"В городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Бирюков.

Он призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.