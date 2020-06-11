Москвичи 10 июня воспользовались каршерингом 60 тыс. раз

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Количество поездок на автомобилях каршеринга в Москве 10 июня составило 60 тыс., сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"10 июня операторы каршеринга возобновили работу в прежнем режиме и вернули тарифы с поминутной оплатой. В этот день москвичи совершили 60 тыс. поездок", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что на данный момент в Москве работают пять операторов с общим парком около 30 тыс. автомобилей, около 90% из них сейчас доступны пользователям.

"Сервис краткосрочной аренды автомобилей возвращается к привычной жизни. Мы видим, что горожане совершают типичные для буднего дня поездки - с окраины в центр и обратно. В то же время призываем операторов соблюдать все необходимые меры дезинфекции и обрабатывать автомобили самым тщательным образом", - отметил Ликсутов.

О ситуации

В Москве с 29 марта был введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет посещать спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю откроются стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.