Москвичи назвали выхлопные газы самой острой экопроблемой города

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Москвичи считают наиболее острыми экологическими проблемами в городе выхлопные газы автомобилей и выбросы предприятий. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Плеханова об изменениях транспортных предпочтений жителей Москвы за пять лет, опубликованном в четверг на сайте университета.

"Опрос показал, что москвичи серьезно обеспокоены экологической ситуацией в столице. Почти половина опрошенных считает, что за последние пять лет она ухудшилась. Среди наиболее острых экологических проблем в Москве респонденты назвали: выхлопные газы автомобилей (46%) - на первом месте, и выбросы предприятий (29%)", - отмечается в исследовании.

Также 48% назвали загрязненный воздух основным фактором, негативно влияющим на здоровье. Почти 60% опрошенных считают, что власти города должны активнее влиять на экологическую ситуацию, в первую очередь из-за загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей.

"В городе остро стоит проблема наличия автомобилей низкого экологического класса. Горожане обеспокоены качеством воздуха и основным источником его загрязнения они считают старые автомобили. Москве стоит учесть пожелания москвичей по улучшению экологической ситуации, возможно, предложив варианты общественного обсуждения", - указано в результатах исследования.

Маркетинговое исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова проведено в апреле 2020 года. Опрошено 2 275 жителей Москвы.