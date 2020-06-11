Московский метрополитен совместно с World of Tanks выпустил коллекционные карты "Тройка"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен совместно с разработчиками игры World of Tanks выпустил брендированную коллекцию карт "Тройка" с изображениями советских танков. Около 10 тыс. экземпляров каждого из 10 вариантов оформления карт можно приобрести в интернет-магазине столичной подземки, сообщили ТАСС в четверг замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Выпуск коллекционных карт "Тройка" уже давно стал доброй традицией Московского метрополитена. В год 75-летия Великой Победы мы выпускаем специальный тираж "Троек" с изображениями советских танков в коллаборации с разработчиками популярной игры World of Tanks. Уверены, что новые "Тройки" придутся по вкусу поклонникам игры - теперь они смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой с изображением любимого советского танка", - сообщила Темникова.

Она уточнила, что на данный момент для покупателей доступно 10 вариантов карты "Тройка" с изображениями советских танков и краткой исторической справкой о каждом из них. Тираж каждой карты составил 10 тыс. экземпляров. Изображенные на "Тройках" модели можно также увидеть в игре World of Tanks.

"Отмечу, что не все из представленных танков участвовали в Великой Отечественной войне. Тем не менее, каждый из них внес свой вклад в оборону нашей Родины", - добавила замначальника метро.

Как уточнили в пресс-службе столичной подземки, на странице интернет-магазина Московского метрополитена пассажирам в полном объеме доступен каталог сувениров с символикой метро. "Большинство представленных позиций имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно. Среди них карты, брелоки и кольца "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, брелки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другая сувенирная продукция", - заключили в пресс-службе.