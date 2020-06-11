Число утонувших в водоемах Москвы за 10 лет снизилось в 2,4 раза

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС отмечает снижение числа утонувших в водоемах Москвы в 2,4 раза. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

"По сравнению с 2010 годом, количество утонувших снижено в 2,4 раза. В аналогичном периоде прошлого года количество происшествий на водных объектах снижено на 62%, а количество утонувших - на 73%", - сказал он.

Волков отметил, что, сравнивая со страной, коэффициент утонувших на 100 тыс. населения в Москве составляет 0,04, а в среднем по России - 0,28.

В целом количество происшествий на водоемах столицы в течение 10 лет снижалось. Волков уточнил, что это заслуга органов исполнительной власти, которые проводят профилактическую работу.