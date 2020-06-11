Двух маленьких лисят обнаружили рядом с жилыми домами на востоке Москвы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Двое лисят были обнаружены вблизи жилых домов в Восточном административном округе (ВАО) Москвы, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды. В ведомстве отметили, что ловить животных не планируют - они, скорее всего, уйдут сами - и предупредили, что кормить их или пытаться приручать не стоит.

"Жилые дома находятся вблизи с национальным парком "Лосиный остров" и можно сделать вывод, что лисы пришли именно из этих лесов. Лисята совсем молодые, родились в этом году и просто сейчас вышли на поиск еды", - рассказал ТАСС начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он добавил, что горожанам не стоит переживать: лисы не опасны, однако подходить и тем более подкармливать их не стоит.

"Не секрет, что любое животное будет искать пропитание там, где это сделать легче всего, а именно вблизи жилых домов, где есть кормовая база. Ловить или изымать с этой территории мы не планируем, животные уйдут сами. И важно отметить, что при виде лисенка не стоит к нему подходить, подкармливать или приручать", - уточнил Бурмистров.

Он также посоветовал москвичам не паниковать при встрече с лисой: без причины они даже не приближаются к людям. При встрече с этим животным, по словам специалиста, стоит просто пройти мимо. Исключением являются случаи, когда животное находится на территории образовательного учреждения или нуждается в помощи. Тогда нужно позвонить на горячую линию департамента (+7 (495) 777-77-77), и специалисты заберут лису в центр реабилитации.

"Сейчас эпидобстановка по бешенству лис в Москве достаточно спокойная. Плановая вакцинация диких лис в этом году уже состоялась. Она обычно проходит в весенний период", - уточнил Бурмистров.

Лисы в городе

В начале мая в департаменте сообщали, что во время действия режима самоизоляции и отсутствия людей на улицах Москвы участились случаи появления лисиц, которых закрытие пищеблоков вынуждает охотиться на мышей на городских природных территориях.

По данным ведомства, в среднем горожане сообщают о появлении этого животного в городской черте до 400 раз за год. Судя по сообщениям горожан, больше всего встреч с лисами приходится на ЮАО столицы: в районах Бирюлево-Восточное, Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное, Донской и Нагатинский затоны. Второе место занимает Троицкий округ. На третьем месте - ЗАО (район Фили-Давыдково) и ЮЗАО (район Ясенево). Гораздо реже поступают обращения от жителей ЮВАО и Новой Москвы. Из остальных округов города обращения единичны, уточнили в пресс-службе.