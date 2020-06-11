Депздрав Москвы заявил, что доля жителей с высокой концентрацией антител к COVID-19 растет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Последние данные популяционного тестирования жителей Москвы на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции показывают, что доля людей с высокой концентрацией антител растет. Об этом сообщается в опубликованных в четверг материалах столичного департамента здравоохранения.

"В последние две недели возросла доля москвичей с более высокой концентрацией IgG", - отмечается в публикации.

Из приведенных департаментом данных следует, что в этот период доля людей, у которых выявлены антитела класса G в высокой концентрации (такой считается концентрация выше 50) среди тех, у кого формируется иммунитет к инфекции, составила 53%, тогда как в первые две недели тестирования таких было 43%. Также увеличилась доля людей с концентрацией антител более 10 - за последние две недели она составила 72,2%, а за первые две - 63,8%.

Больше всего среди москвичей с 22 мая по 4 июня было выявлено тех, у кого концентрация антител класса IgG равна 10-20 - 20%, на втором месте те, у кого она составляет 50-80 - 18%, на третьем - 100-130 с долей в 14%. Доля горожан, у которых концентрация антител превышает 130, составила 10% с приростом в 5% к показателю с 5 по 21 мая. В целом с 5 по 21 мая проведено более 50 тыс. исследований, в 12,5% выявлен иммунитет, с 22 мая по 4 июня - 80 тыс. исследований с 17,4%.

"37% пациентов ИХЛА-центров с выявленным IgМ, превышающим или равным 2 (ранние антитела, которые появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса и указывают на течение заболевания - прим. ТАСС) при отсутсвии IgG превыщающего или равного 10, говорили, что в последние месяцы испытывали признаки ОРВИ (COVID-19) или у них был контакт с заболевшим. При этом пациенты с уже формирующимся иммунитетом (IgG больше или равен 10) испытывали такие признаки чаще. Таким образом, чем меньше клинических признаков заболевания, тем меньше и реже у людей появляется IgG", - отмечается в материале департамента.

При этом, согласно приведенным данным, только у 15% обследованных москвичей IgG-антитела появились на первой неделе. У 85% обследованных москвичей IgG-антитела появились в более поздние сроки. "Данные наблюдения полностью совпадают с выводами Роспотребнадзора. В Москве идет постепенное накопление иммунной прослойки населения. Москвичи без признаков ОРВИ, имеющие IgG при отсутствии IgМ, не представляют опасности для окружающих", - подчеркнули в департаменте.