Центр специализированной помощи в ГКБ им. Юдина примет пациентов в июле

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по созданию Центра специализированной хирургической помощи в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина, первых пациентов он примет уже в июле.

"Больница Юдина одна из крупнейших в городе. Наряду с другими клиниками она активно работала и работает по борьбе с ковидом. Работает успешно, спасла тысячи жизней. Одновременно с этим, с такой внештатной работой больница думает и о будущем, о своем развитии. Здесь на территории клиники, в одном из старых корпусов проведена серьезная реконструкция, создано узкоспециализированное отделение по хирургии верхних конечностей. Я думаю, мало кто, прожив жизнь, не столкнулся с проблемами, травмами плеча, локтя, сустава. Здесь в этом корпусе будет специализированная помощь, самые высококвалифицированные врачи, хорошее оборудование, так что это значительное событие в нашей медицинской жизни", - сказал Собянин.

Как отметила главный врач клиники Ольга Папышева, в центре смогут оказывать помощь пациентам, которые нуждаются в высокоспециализированной помощи. "Кроме того, пациентов у которых есть сопутствующие проблемы, связанные с сосудистыми поражениями, с последствиями гнойно-воспалительных поражений", - сказала главврач.

По ее словам, первых пациентов примут уже в июле. "Мы считаем, что в июле первые пациенты уже будут в нашей клинике", - сказала Папышева.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, для размещения нового Центра специализированной хирургической помощи был выбран бывший терапевтический корпус. В семиэтажном здании площадью 15,3 тыс. кв. м в настоящее время проводится комплексная реконструкция. Мощность центра составит 220 коек плюс девять коек реанимации. А основной специализацией станет хирургия и травматология верхних конечностей.