Данные москвичей в системе пропусков удалят после окончания всех судов по штрафам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Личные данные москвичей, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, будут удалены после завершения судебных дел, касающихся работы пропускной системы. Удаление данных власти планируют сделать публичным, сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что аналогично будут удалены данные москвичей в базе приложения "Социальный мониторинг".

Ранее руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил ТАСС, что персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков, будут уничтожены в сроки, установленные федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных". Он заверил, что хранение и обработка персональных данных жителей столицы ведется в строгом соответствии с федеральным законом.

О пропусках

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков было обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно было использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле были задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны были включить их номера в свои цифровые пропуска. Данное требование было обязательным, и сделать это было необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки.

С 9 июня движение по Москве осуществляется без цифрового пропуска. С этого дня штрафы за передвижение по городу без пропуска больше не выписываются.