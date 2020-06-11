В Москве завершили подготовку к началу купального сезона

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) могут за день освидетельствовать все пляжи Москвы, если будет принято решение об их открытии. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил замруководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

"Решение о начале купального сезона, о количестве пляжей, о приемке мест массового отдыха проводятся комиссиями префектур округов после решения правительства Москвы. Мы готовы освидетельствовать все пляжи за один день", - сказал он.

Волков уточнил, что подготовка к купальному сезону завершена. Например, водолазы уже обследовали дно около пляжей. Решение об их открытии будет приниматься на основании эпидемиологической обстановки, добавил главный государственный инспектор Москвы.

Ранее сообщалось, что в Московской области к началу купального сезона - 1 июля - запланировано к открытию 114 пляжей.