Первый пешеходный переход с умной системой подсветки установили на Варшавском шоссе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пешеходный переход, подсветка на котором включается при появлении на нем людей, установили на Варшавском шоссе. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-аккаунте пресс-службы столичного департамента транспорта.

"В Москве появился пешеходный переход с умной системой подсветки. Теперь при движении пешеходов на переходе включается дополнительное освещение благодаря 3D-проекции и светящимся дорожным табло. Это позволяет пешеходам безопасно перейти дорогу, а автомобилистам - вовремя их увидеть", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ЦОДД, это первый светофор с такой системой подсветки в городе. Его установили на Варшавском шоссе, в районе остановки общественного транспорта "Молчаново".

"Риск ДТП зависит от многих факторов: соблюдения правил дорожного движения, погоды, состояния дорожного полотна и так далее. Но мы понимаем, какую важную роль играет освещение переходов. Любому водителю необходимо заметить пешехода заблаговременно. А пешеходу психологически спокойнее переходить дорогу, когда его видно издалека", - добавляется в сообщении пресс-службы дептранспорта.