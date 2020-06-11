С запуском Большой кольцевой линии 320 тыс. москвичей получат метро в шаговой доступности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 320 тыс. жителей Москвы впервые получат доступ к метро в шаговой доступности после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) в полном объеме. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Благодаря полному запуску БКЛ улучшение транспортной доступности произойдет для 3,3 млн москвичей в 34 районах города. Впервые в пешей доступности метро появится у 320 тыс. местных жителей", - рассказал Ликсутов.

По словам заммэра, Большая кольцевая линия метро сделает удобнее поездки во многие учебные, медицинские, спортивные и развлекательные учреждения. "Доступ к метро будет у 170 средних учебных заведений и 77 вузов. Также вдоль БКЛ проходят 32 парка, 136 предприятий, 179 больниц и поликлиник, а также 76 культурно-развлекательных учреждений и 104 спортивных объекта", - уточнил Ликсутов.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со cтанций БКЛ можно будет сделать 20 переcадок на другие линии метро, а также переcесть на МЦК, линии железной дoроги и МЦД.

На данный момент введены уже девять станций БКЛ, в текущем году планируется открытие станций "Карамышевская", "Улица Народного Ополчения" и "Электрозаводская" ("Рубцовская").