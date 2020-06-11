Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за вовлечение в сниффинг

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, направленный на борьбу с зависимостью, возникающей при употреблении газовых смесей, - сниффингом, устанавливающий штрафы за вовлечение детей в опасную зависимость. Документ опубликован в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Закон вносит изменения в Кодекс об административных нарушениях столицы, действующие законы Москвы "О молодежи" и "Об охране здоровья".

Согласно закону, за "вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания" предусмотрены штрафы от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, для родителей или законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - в размере 5 тыс. рублей.

Также документ станет нормативной базой для создания специализированных программ по профилактике сниффинга. Проблема "газовой токсикомании" будет включена в план работы антинаркотической комиссии города Москвы, к ее решению планируется подключить городскую систему здравоохранения. Кроме того, планируется организовать широкую информационную работу, поскольку сегодня многие учителя и родители даже не подозревают о существовании такого явления, как сниффинг.