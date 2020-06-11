Собянин заявил, что в Москве открылась уже примерно треть салонов красоты и парикмахерских

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Около трети салонов красоты и парикмахерских возобновили деятельность после снятия ограничений в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы видим, как бизнес начинает возвращаться к своей работе, люди возвращаются к своей работе. На две трети уже открылись торговые центры, где-то 67% магазинов сегодня работают. "Бытовка", должен сказать, не так быстро раскрывается. Мы говорили про салоны красоты, парикмахерские. Где-то это всего лишь на треть пока", - сказал мэр.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

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