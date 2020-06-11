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Малый и средний бизнес Москвы сэкономил более 1 млрд рублей на аренде помещений у города

Льготная ставка для МСП составляет порядка 4 750 рублей за квадратный метр в год, а для некоторых категорий - 3,5 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Арендаторы городского имущества Москвы по льготным ставкам для малого и среднего бизнеса за счет разницы с рыночной ставкой в 2020 году сэкономили 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель начальника управления экономики департамента городского имущества Москвы Александр Дель.

"Только в 2020 году они сэкономили уже 1 млрд 470 млн рублей", - сказал он в ходе вебинара "Получение льгот для малого бизнеса при аренде нежилых помещений".

Он рассказал, что для малого и среднего бизнеса существуют специальные аукционы по аренде городского имущества, по результатам которых они могут снять помещение по льготной ставке. Льготная ставка для малого и среднего бизнеса составляет порядка 4 750 рублей за квадратный метр в год, а для некоторых категорий - 3,5 тыс. рублей. Он отметил, эта ставка не зависит от местоположения помещения.

Он также рассказал, что в 2019 году на специализированные торги для малого бизнеса было выставлено свыше 800 объектов.

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