ГУ МЧС сообщило, что разлива нефтепродуктов на стройке на западе Москвы не произошло

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Разлива нефтепродуктов на стройке на Мичуринском проспекте в Москве, о котором сообщали СМИ, не было. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Сообщение о разливе нефтепродуктов поступило 6 июня, но информация в СМИ о нем появилась в четверг. "6 июня в 21:55 мск поступила информация о том, что по адресу: Мичуринский проспект, д. 30б, стр. 10, обнаружены емкости от нефтепродуктов. 7 июня по результатам дополнительной проверки установлено, что в котловане присутствовали грязь и вода, следов разлива топлива не было", - сказали в главке.

После проверки оказалось, что тара для нефтепродуктов была пуста, и она не пригодна для использования. Был проведен экспресс-анализ, который показал, что превышения ПДК нефтепродуктов нет.