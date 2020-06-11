Суд в Москве арестовал вора в законе, известного как Вася Бандит

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО вора в законе Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Бабушкинского суда в отношении Кокунова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа", - сказала собеседница агентства. Обвинение ему пока не предъявлено.

По данным представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, следователи возбудили в отношении 56-летнего вора в законе уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии: "вор в законе" с криминальным прозвищем Вася Бандит. Он неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательств.

По информации ведомства, он постоянно проживал на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Московской области и с 1993 года координировал, создавал и поддерживал связи между организованными преступными группами (ОПГ) и принимал участие в так называемых воровских сходках с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов. Для финансирования своих ОПГ криминальный авторитет и участники этих групп похищали предпринимателей, вымогали у них деньги, совершали разбойные нападения, мошенничества и организовывали нелегальный бизнес.