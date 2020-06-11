В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 187 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.