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Облачная погода, дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 12 июня

Местами пройдет гроза

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 24-26 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 14-19 м/с. В связи с сильным ветром, дождем и грозой в Московском регионе 12 июня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, на юге области до 30 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.

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