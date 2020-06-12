Рестораторы Москвы рассказали о согласовании правил работы общепита с профсообществом

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Рекомендации по организации работы московских предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса тщательно обсуждались управлением Роспотребнадзора по городу Москве, столичным департаментом торговли и услуг с представителями профессионального сообщества. Мнения рестораторов преимущественно были учтены, но соблюдение новых правил возможно при содействии и понимании самих москвичей, считают опрошенные ТАСС предприниматели и эксперты отрасли.

"Помимо рекомендаций федерального ведомства, есть рекомендации от московского Роспотребнадзора, так как Москва - город большой, с высокой плотностью населения, и есть определенные дополнительные требования, которые подробно обсуждались с сообществом. Мы готовы соблюдать эти рекомендации, потому что нам нужно открываться. Обсуждали, и все пришли к мнению, что этих мер достаточно и их необходимо соблюдать для того, чтобы не было никаких проблем с так называемым перекрестным заражением. Наша задача - сделать все, чтобы на наших предприятиях ничего такого не произошло", - сказал глава Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

Как добавил основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков, ряд представителей профессионального сообщества находятся в контакте с профильным департаментом и главным санитарным врачом Москвы. "Прежде чем рекомендации выпускать, они консультируются с бизнесом. Полагаю, мы с правительством Москвы и со всеми коллегами сможем и бизнес сохранить, и чтобы не было "драконовских мер", приходится работать сообща. В общении с Роспотребнадзором и с департаментом торговли, я понимаю, что все здравомыслящие люди и ни у кого нет какой-то цели что-то кому-то доказать", - уточнил он.

Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров отметил, что рестораторы уже начали подготовку к открытию, расставляют столы и стулья на необходимое расстояние, проводят дезинфекцию. "Требования для летних веранд менее жесткие, их проще соблюсти. По ресторанам - чуть сложнее, но это достижимо", - сказал Гончаров.

"Обсуждали регламент Москвы, и, конечно, надеялись, что федеральный регламент будет достаточен для столицы, но в разных встречах и обсуждениях мы поняли - для Москвы нужны специальные требования, так как это "космополитическая" столица. Понятно, что здесь на все надо более пристально смотреть", - отметил глава "Росинтер Ресторантс Холдинг" (компания развивает торговые марки "Планета Суши", "Шикари", "IL Патио") Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.

"Рекомендации в Москве, конечно, жестче, чем требования федерального Роспотребнадзора. Но в существующих реалиях, при ежедневных новых случаях выявленных заражений, я думаю, что они в каком-то смысле логичнее. И странно было бы, если бы их не было: дезинфекция, замер температуры и т. п. Мы в каком-то смысле должны нести социальную ответственность: понятно, что хочется быстрее все открыть, как это было в докарантинное время, но все-таки вирус еще не побежден, сотни людей заболевают именно в Москве. Поэтому сейчас надо как-то аккуратно, плавно, медленно и нежно выходить. Поэтому я не вижу ничего страшного в предложенных рекомендациях для работы", - сказал Зарьков.

Рекомендации для ресторанов Москвы

Как рассказал владелец RESTart Vasilchuk Brothers ("Депо Москва", "Чайхона № 1") Алексей Васильчук, в первую очередь, в московских рекомендациях к работе общепита указан масочный режим, который необходимо будет соблюдать и посетителям, и работникам. Кроме того, посетителям необходимо надевать маски не только при входе в ресторан, но и если они захотят отойти от своего столика.

"Также есть пожелание использовать одноразовую накидку на мебель. Кроме того, согласно федеральным требованиям, меню должны быть либо одноразовыми, либо электронными, либо такими, которые можно обрабатывать дезинфицирующими средствами", - сказал Васильчук.

По словам Бухарова, расстояние между стульями посетителей в московских ресторанах должно составлять 1,5 м. "Мы также говорили о том, что нужно делать, если придет посетитель без маски и перчаток. Должны ли мы ему отказать, предупредить, измерить температуру, напомнить о необходимости соблюдения правил личной гигиены", - добавил Бухаров.

Глава Федерации рестораторов и отельеров РФ отметил, что представители профсообщества столицы пришли к мнению, что на летних площадках нельзя использовать пледы. "Основная рекомендация, которую мы видим, - это социальная дистанция. Она очень важна. По большому счету, это самое главное, так как вирус передается воздушно-капельным путем", - сказал Бухаров.

"Мы обсудили расстояние между столами в 1,5 м с федеральным Роспотребнадзором, и это было совершенно выполнимо. А в рекомендациях для работы именно в Москве появилось расстояние в 1,5 м между людьми. Это технически практически невыполнимо, потому что если вы сядете и посмотрите на друг друга через стол, то между вами не будет 1,5 м. Мы будем стараться обеспечивать разумную социальную дистанцию и поставить столы так, чтобы их осталось достаточное количество для нашей работы на верандах и в помещениях", - отметила основательница сети семейных кафе-кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова.

В свою очередь, Гончаров добавил, что власти и рестораторы достигли компромисса в вопросе рассадки гостей. "Если, например, это длинная скамейка и на ней раньше сидели по 10 человек, то ее невозможно разрезать, чтобы было расстояние между посадочными местами в 1,5 м. И если приходит семья, то семье предлагают сесть вместе, а если пришли разные компании, то на скамейке обозначены места, которые не рекомендуется занимать. То есть с учетом здравого смысла эти рекомендации мы можем соблюдать", - пояснил Гончаров.

Соучастие посетителей

"В столице ситуация такова, что появилось много дополнений к федеральным требованиям. Мы говорили с ведомством и столичным департаментом торговли и услуг, который выступил урегулятором в этой ситуации и инициатором открытия ресторанов. Мы нашли компромисс в том, что ресторанные сети сделают все, чтобы соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, но при этом мы очень просим наших гостей, которые будут к нам приходить, нам помогать. Потому что мы никак не сможем надеть на человека маску и заставить его пользоваться перчатками", - сказала Татулова.

Она добавила, что профессиональное сообщество считает крайне важным, чтобы посетители заведений понимали свою личную ответственность в ситуации, и что если количество заражений в городе вновь увеличится, то вновь введут ограничения.

"Все требования носят рекомендательный характер. Это больше сделано для жителей, которые в такое время должны быть наиболее социально активными и ответственными. Потому что все эти нормы направлены на то, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости", - подчеркнул Васильчук.

"Очень важно, чтобы и население Москвы тоже понимало, что есть такие условия. Очень трудно гостей уговаривать, чтобы они зашли в ресторан в маске и перчатках", - подтвердил Ордовский. Он убежден, что аккуратность предпринимателей и посетителей позволят городу перейти к новым послаблениям.

Возобновление работы

"Рекомендации по работе для летних веранд, которые откроются 16 июня, и ресторанов в целом, которые откроются 23 июня, обсуждались и с московским управлением Роспотребнадзора, и с бизнес-сообществом. Обоснованность этих правил и норм не вызывает сомнений", - прокомментировал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Согласно рекомендациям, перед началом смены работникам общепита будут измерять температуру. Их обеспечат запасом масок для работы с посетителями, исходя из продолжительности рабочей смены и необходимости их замены не реже одного раза в три часа, а также антисептиками и дезинфицирующими средствами. Одноразовые маски будут централизовано собираться перед утилизацией и запаковываться в два полиэтиленовых пакета.

В местах общественного пользования установят умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с антисептиками. Дезинфекция всех контактных поверхностей должна проводиться каждые 2-4 часа. Если заведение использует для обслуживания одноразовую посуду, перед утилизацией ее плотно запечатывают в пластиковый пакет. Ранее Немерюк сообщил ТАСС, что в ресторанах и кафе запрещаются все массовые мероприятия. Также нельзя курить кальяны.

"Согласно опросам, примерно 40% жителей Москвы планируют жить так, как до пандемии. Поэтому на наших летних площадках будет достаточно посетителей для того, чтобы был экономический эффект. Потому что открывать, когда к тебе придут всего два человека, смысла нет - мы тут же начнем терпеть убытки, чего бы нам очень не хотелось. Нам нужно медленно и верно выходить из этой ситуации для того, чтобы мы смогли уже рассчитаться с теми долгами, которые накопились за три месяца", - сказал Бухаров.

"Глобальная задача - и наша, и властей, которые сейчас прекрасно понимают, что мы формируем налоги, - это все-таки сохранить бизнес и при этом покончить с вирусом", - заключил Зарьков.