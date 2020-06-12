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МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях с градом 12 июня

Скорость ветра в столице может достигать 18 м/с

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом и ветре до 18 м/с в пятницу и в ночь на субботу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 9 часов 13 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13-18 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

МЧС четвертый день подряд предупреждает о грозовым дождях с градом. Также в Москве прошла гроза и ливень 7 июня.

При грозе советуют отказаться от поездок на личном автомобиле. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как вспышки молний могут ослепить и спровоцировать аварию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев.

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