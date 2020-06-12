В Москве ветер повалил около 10 деревьев

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сильный ветер в Москве повалил около 10 деревьев. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около 10 деревьев повалено из-за сильного ветра в пятницу. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Ранее Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом и ветре со скоростью до 18 м/с в пятницу и в ночь на субботу. Это уже четвертое предупреждение о сильном ветре и ливнях подряд. Также в Москве гроза с ливнем прошла 7 июня.

При грозе советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. Водителям рекомендуют тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как вспышки молний могут ослепить и спровоцировать аварию. При сильном ветре советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев.