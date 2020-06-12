В Москве ограничат движение транспорта 14 июня из-за репетиции парада Победы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Движение на дорогах Москвы ограничат 14 июня из-за проведения репетиции парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"В это воскресенье, 14 июня, в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах", - говорится в сообщении.

С 21:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до Тверской улицы; улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; улица Охотный Ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка; улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка.

По Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.