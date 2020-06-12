Лечение в больнице №15 им. Филатова проходят более 1,1 тыс. человек с пневмонией

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 1 100 человек проходят лечение в больнице №15 им. Филатова в Москве, из них с диагнозом "пневмония" лечатся 1 108 человек. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

Больница №15 им. Филатова (наряду с инфекционной клинической больницей №2 (ИКБ-2) и комплексом в поселении Вороновском) является одним из базовых медицинских учреждений в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

"Сводка на 12 июня: на лечении находятся 1 147 человек, из них с диагнозом "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" - 1 108 человек, с коронавирусом - 607 человек", - написал главврач.

Он добавил, что в реанимации находятся 156 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 62 человека. За последние сутки из медучреждения были выписаны 165 человек, поступили 142 пациента.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 12 июня в медучреждении проходят лечение 496 человек, у 244 пациентов из них выявлен коронавирус, в их числе пятеро находятся в реанимации, трое - на аппаратах ИВЛ. За сутки в ИКБ-2 поступили 56 человека, у 11 из них коронавирус.

В новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", созданном для лечения заразившихся коронавирусом, на данный момент находятся 209 пациентов, всем поставлены диагнозы "пневмония" и "коронавирусная инфекция", на аппаратах ИВЛ находятся 12 человек. "За сутки поступили девять пациентов. Вчера выписались 24 пациента. Вчера умерли: женщина в возрасте 71 года, мужчина в возрасте 54 лет (с положительным COVID-19)," - написал на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.