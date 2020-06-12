Москвичи смогут продлить транспортные карты с 12 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пассажирам московского транспорта напомнили о правилах и способах продления проездных. Продлить их с 12 июня горожане могут в кассах на станциях столичного метрополитена или в киосках Мосгортранса, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В кассах метро или киосках Мосгортранса уже с сегодняшнего дня в любое удобное время. Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. Если это количество поездок было превышено, но с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более восьми поездок, услуга также будет оказана. Это связано с тем, что часть горожан начали пользоваться общественным транспортом с 12 мая, когда возобновилась деятельность промышленных и строительных компаний", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, количество дней продления будет соответствовать сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более восьми поездок в указанный период.

"Если совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня, проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период. Минимальный период продления в любом из случаев - пять дней", - уточнили в пресс-службе.