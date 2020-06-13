В Гидрометцентре сообщили, что солнечная погода вернется в Москву 14 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Солнечная погода вернется в Москву в воскресенье. Кроме того, в этот день начнется заметное повышение атмосферного давления, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Особенно хорошее солнце будет в воскресенье. Оно будет не радушно улыбающимся, а со скупой северной улыбкой. Также значительно начнет повышаться давление с воскресенья. Оно будет примерно на 5-6 миллиметров ртутного столба выше нормы [норма атмосферного давления для Москвы - 748 мм ртутного столба", - сообщил он.

По словам Вильфанда, повышенное атмосферное давление сохранится в Москве в понедельник, вторник и среду.

По данным Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидается 18-20 градусов тепла, в воскресенье - 20-22 градуса тепла, в понедельник 15 июня - 23-25 градусов тепла.