В Москве повалило более 40 деревьев из-за непогоды

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 40 деревьев повалило в Москве за сутки из-за непогоды. В ликвидации последствий сильного ливня и ветра принимают участие 155 сотрудников комплекса городского хозяйства, сообщил в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"По данным на 09:30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего - в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет. Городскими службами были оперативно приняты меры по ликвидации последствий непогоды. В работах принимали участие 155 сотрудников Комплекса городского хозяйства и свыше 50 единиц различной коммунальной техники", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что ранее из-за сильного ветра, грозы и ливня городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Сегодня в городе, по прогнозу синоптиков, ожидается кратковременный дождь, ветер с порывами до 15 м/ сек.

Бирюков также призвал москвичей быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.