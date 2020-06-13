Москвичи продлили около 32 тыс. проездных в первый день оказания услуги после самоизоляции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Около 31,7 тыс. пассажиров обратились в московский метрополитен в первый день оказания услуги по продлению проездных, чтобы получить компенсацию за неиспользованные поездки во время действия в столице режима самоизоляции. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе столичного транспортного комплекса.

"В первый день оказания услуги по продлению проездных 31,7 тыс. пассажиров обратились в мосметро, чтобы получить компенсацию. Несмотря на праздничный день, 12 июня, около 23 тыс. горожан поспешили продлить свои неиспользованные во время карантина проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней. Школьники, учащиеся колледжей, студенты, ординаторы и аспиранты вузов также обратились в кассы метро, чтобы пролонгировать свои билеты по социальным картам; их доля из общего числа обратившихся составила около - 30%", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что самым популярным продлеваемым билетом на карте "Тройка" стал билет на 90 дней - его продлили 7,9 тыс. раз. Средний срок продления проездных билетов по карте "Тройка" составил 33 дня, годовые проездные продлеваются на 69 дней.

"Еще раз хотим обратиться к пассажирам и напомнить, что проездные можно будет продлить в любой день, в том числе после возвращения из летних отпусков. А тем, кто пользуется льготными билетами по социальным картам, рекомендуем это делать в начале месяца, чтобы получить компенсацию в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, проездные смогут продлить те, кто с 30 марта по 8 июня (включительно) использовали не больше 22 поездок. Если пассажир превысил это количество, но при этом с 30 марта по 11 мая (включительно) совершил не более восьми поездок, то он также сможет воспользоваться услугой", - сказали в пресс-службе.

Школьники, учащиеся колледжей, а также студенты, ординаторы и аспиранты вузов смогут продлить свои льготные проездные с даты обращения - на срок, равный оплаченному периоду, который совпал с днями самоизоляции (26 марта - 8 июня). Поскольку льготные проездные билеты приобретаются на периоды, исчисляемые по месяцам, то продлять их будут из расчета календарного месяца.

"Для получения информации о доступной компенсации разработаны специальные онлайн-сервисы: бот @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram, мобильное приложение "Метро Москвы", раздел на сайте единого транспортного портала: http://www.transport.mos.ru. Мобильное приложение дополнительно позволяет обжаловать некорректное продление, а владельцам смартфонов на базе Android с NFC сразу записать дополнительные дни на карту "Тройка", - заключили в пресс-службе.

О ситуации

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений. Многие компании и предприятия в столице в связи с этим перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Однако с середины мая власти стали смягчать меры, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. Последующие шаги власти планируют 16 и 23 июня, ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.