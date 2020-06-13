МЧС предупредило об усилении ветра в Московском регионе в ближайшее время

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службах городского и областного главков МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 13 июня до 21:00 14 июня в Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с", - сказали в столичном главке МЧС.

Аналогичное предупреждение распространило для Подмосковья ГУ МЧС РФ по Московской области.

В МЧС рекомендовали при непогоде не парковаться под деревьями, обходить стороной шаткие строения и по возможности избегать деревьев.