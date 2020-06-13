Площадку для размещения техники для парада подготовили на северо-западе Москвы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Площадка для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовлена на северо-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов", - сказали в Минобороны.

В министерстве уточнили, что всего на площадке будет размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения.

По данным военного ведомства, общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тыс. кв. м и составит более 9 га.

В министерстве также рассказали, что для хранения и обслуживания техники на площадке оборудованы тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта. "Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.