Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 14 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов прогнозируют в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе от 20 до 22 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов. Ожидается ветер восточного и северо-восточного направлений скоростью 12-17 м/c. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 17 до 22 градусов тепла, ночная - от 7 до 12 градусов.

Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 14:00 и 11:00 15 июня соответственно.