Служба "Одного окна" в "Мосгазе" возобновляет очный прием горожан

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Очный прием горожан с 15 июня возобновят в службе "Одного окна" "Мосгаза". Работу будут вести с соблюдением социальной дистанции, сообщили ТАСС в пресс-службе "Мосгаза".

С 23 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции служба приостановила очный прием граждан, продолжив обработку обращений в электронном виде.

"С 15 июня служба "Одного окна" в "Мосгазе" возобновляет очный прием граждан, работа службы продолжится с соблюдением социальной дистанции и всех предписаний Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Накануне открытия в залах ожидания и приема прошла тотальная дезинфекция и дополнительная уборка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 2019 года служба "Одного окна" располагается в новом Инженерном центре "Мосгаза", здесь же обустроен демонстрационный зал с новейшими моделями газового оборудования.